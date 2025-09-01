Airbus: Ανεβάζει ταχύτητα για τον στόχο παραδόσεων αεροσκαφών το 2025

Να ανεβάσει ταχύτητα στην παραγωγή της πρέπει η Airbus και να κάνει παραδόσεις αεροσκαφών με ρυθμό-ρεκόρ προκειμένου να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για την τρέχουσα χρονιά, σύμφωνα με ειδικούς και αναλυτές του κλάδου.

Η μεγαλύτερη κατασκευάστρια αεροσκαφών στον κόσμο στοχεύει σε αύξηση των παραδόσεων κατά 7% σε 820 αεροσκάφη φέτος, ωστόσο έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην παραλαβή κινητήρων και εξοπλισμού καμπίνας. Οι παραδόσεις καθορίζουν τα έσοδα και την παραγωγή μετρητών και επηρεάζουν τα σχέδια ανάπτυξης των αεροπορικών εταιρειών.

Εάν επιβεβαιωθεί, ο απολογισμός περίπου 60 αεροσκαφών τον Αύγουστο θα σηματοδοτήσει μια απότομη αύξηση από τη συνήθη καλοκαιρινή νηνεμία, ωστόσο οι παραδόσεις θα υπολείπονται κατά 3% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, σε περίπου 433 αεροσκάφη, ανέφεραν οι αναλυτές.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία επιβεβαίωσε τον ετήσιο στόχο για περίπου 820 παραδόσεις, από 766 το 2024.

Η Airbus βρίσκεται σε διένεξη με την κατασκευάστρια εταιρεία κινητήρων CFM, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν εφεδρικούς κινητήρες, ενώ τον Ιούλιο υπήρξαν επίσης καθυστερήσεις κινητήρων από την Pratt & Whitney.