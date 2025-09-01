#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Με δορυφόρους απαντά η ΕΕ μετά τις παρεμβολές στο GPS

Θα αναπτυχθούν επιπλέον δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να βελτιωθούν οι δυνατότητες ανίχνευσης. Τη Ρωσία υποψιάζονται οι Βρυξέλλες για την «περιπέτεια στον αέρα» που έζησε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δορυφόρους απαντά η ΕΕ μετά τις παρεμβολές στο GPS

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:18

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS και να βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, δήλωσε ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος στο σύστημα GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μάς ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε χθες η εκπρόσωπος της Κομισιόν Αριάνα Ποδέστα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καταγγέλλεται ρωσική παρεμβολή στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ έχει σχέδιο για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η ΕΕ εντείνει τις κυρώσεις στη Μόσχα

Φον ντερ Λάιεν: Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο