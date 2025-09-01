#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας κατηγορεί την Γουιάνα πως επιδιώκει να ανοίξει «μέτωπο πολέμου»

«Προσπαθούν να ανοίξουν μέτωπο πολέμου», δήλωσε ο Πατρίνο Λόπες χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες της Γουιάνας για πυρά που ερρίφθησαν από έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον πλεούμενου το οποίο μετέφερε εκλογικό υλικό στην περιοχή Εσεκίμπο.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:17

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση της Γουιάνας ότι επιδιώκει να ανοίξει «μέτωπο πολέμου», αρνούμενος οποιαδήποτε ευθύνη για την καταγγελλόμενη επίθεση εναντίον σκάφους της γειτονικής χώρας.

«Προσπαθούν να ανοίξουν μέτωπο πολέμου», δήλωσε ο Πατρίνο Λόπες χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες της Γουιάνας για πυρά που ερρίφθησαν από έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον πλεούμενου το οποίο μετέφερε εκλογικό υλικό στην περιοχή Εσεκίμπο.

Στη Γουιάνα διεξάγονται σήμερα εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου και του νέου κοινοβουλίου στο κράτος των 850.000 κατοίκων, που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου κατά κεφαλήν στον πλανήτη. Το μεγαλύτερο μέρος των κοιτασμάτων αυτών βρίσκονται στην Εσεκίμπο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ιρφάν Αλί, που υποστηρίχτηκε από τις ΗΠΑ στην εδαφική διαφορά των δυο χωρών, έχει υιοθετήσει σκληρή στάση έναντι της Βενεζουέλας, η οποία κλιμάκωσε τη διεκδίκηση της περιοχής Εσεκίμπο το 2019, μετά τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Αφότου άσκησε σήμερα το εκλογικό του δικαίωμα, ο Ιρφάν Αλί τάχθηκε υπέρ της λήψης όποιων μέτρων κριθούν αναγκαία για «την εξάλειψη απειλής για την ασφάλειά μας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εθνική μας κυριαρχία». Συμπλήρωσε πως «πρέπει όλοι να ενωθούμε για να καταπολεμήσουμε το διεθνές έγκλημα, να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση ναρκωτικών».

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

