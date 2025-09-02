#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σχεδόν 2.000 Βορειοκορεάτες έχουν σκοτωθεί πολεμώντας για τη Ρωσία, λέει η Σεούλ

Τον Απρίλιο οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας είχαν υπολογίσει ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους στο πλαίσιο της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης ανέρχονταν σε περίπου 600.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:25

Περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ένας Νοτιοκορεάτης βουλευτής, επικαλούμενος στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας του, έπειτα από συνάντησή του με στελέχη αυτών των τελευταίων.

Τον Απρίλιο «υπολόγιζαν τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 600», όμως στη βάση επικαιροποιημένων εκτιμήσεων «υπολογίζουν πλέον τον αριθμό αυτό σε περίπου 2.000», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Λι Σέονγκ-κουέουν έπειτα από μια συνεδρίαση ενημέρωσης από την νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

