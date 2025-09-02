Μέσω... WhatsApp ψάχνουν εφέδρους οι Ισραηλινοί

Καθώς ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μια νέα επίθεση στη Γάζα, οι διοικητές δυσκολεύονται να βρουν αρκετούς εφέδρους πρόθυμους να παρουσιαστούν.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες είναι εξαντλημένοι ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια μάχης σε πολλά μέτωπα, και όλο και περισσότεροι αμφισβητούν τον σκοπό του πολέμου. Καθώς ο στρατός καλεί τώρα περίπου 60.000 εφέδρους από τις δουλειές τους, τις σπουδές και τις οικογένειές τους για να υποστηρίξουν τη νέα αποστολή, πολλοί δηλώνουν ότι βρίσκονται στα όριά τους, σύμφωνα με περισσότερους από 30 αξιωματικούς και στρατιώτες που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Μερικοί διοικητές κατέφυγαν σε ασυνήθιστες μεθόδους για να βρουν αρκετούς άνδρες.

«Ψάχνω για μαχητές, κυρίως διασώστες και ελεύθερους σκοπευτές, για μια επιχείρηση 70 ημερών που ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου. Αν υπάρχουν έφεδροι που ενδιαφέρονται, παρακαλώ στείλτε μου μήνυμα προσωπικά», έγραφε ένα πρόσφατο μήνυμα διοικητή σε ομάδα του WhatsApp για Ισραηλινούς φοιτητές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διατηρεί την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και εργάζεται για να υποστηρίξει τους εφέδρους του, τους οποίους περιγράφει ως απαραίτητους για την επιτυχία των αποστολών του.

To πρόβλημα εξελίσσεται εδώ και μήνες και συμβαδίζει με τη δυσαρέσκεια που αυξάνεται στο Ισραήλ για τον πόλεμο. Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έως και το 80% του ισραηλινού κοινού θέλει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα φέρει πίσω τους ομήρους. Χιλιάδες Ισραηλινοί βετεράνοι και έφεδροι έχουν υπογράψει αιτήματα για να σταματήσουν οι μάχες και να επιστραφούν οι όμηροι.

Αυτό σηματοδοτεί μια έντονη αλλαγή σε σχέση με τα αισθήματα των περισσότερων εφέδρων μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο. Τις ημέρες που ακολούθησαν, πολλοί έφεδροι παρουσιάστηκαν εθελοντικά, πιστεύοντας ότι η μάχη ήταν για τη σωτηρία της χώρας τους. Όμως αυτή η πεποίθηση έχει σταδιακά καταρρεύσει, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται και οι έφεδροι καλούνται ξανά και ξανά.

Ένας αρχιλοχίας στην 98η μονάδα κομάντο, που έχει πολεμήσει για 400 ημέρες από την αρχή του πολέμου, δήλωσε ότι πιστεύει πως άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς λόγο και ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο για την πολιτική του επιβίωση, μια άποψη ευρέως διαδεδομένη σε τμήματα της ισραηλινής κοινωνίας. Ο πρωθυπουργός αρνείται αυτή την κατηγορία.

Ο αρχιλοχίας δέχτηκε πρόσφατα τηλεφώνημα από τον στρατό που ρωτούσε αν είναι διαθέσιμος να επιστρέψει για την επιχείρηση στη Γάζα. Έχοντας περάσει μήνες πολεμώντας στην Χαν Γιούνις νωρίτερα στον πόλεμο, λέει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να καταστραφεί εντελώς, λόγω του τρόπου με τον οποίο διεξάγει ανταρτοπόλεμο.

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί Εβραίοι στρατεύονται υποχρεωτικά στα 18 τους. Το Ισραήλ διατηρεί έναν σχετικά μικρό μόνιμο στρατό που συμπληρώνεται με εφέδρους σε περιόδους πολέμου. Οι περισσότεροι έφεδροι υπηρετούν λίγες εβδομάδες τον χρόνο μέχρι την ηλικία των 40 ή 45, ανάλογα με τη θέση τους. Όμως συχνά μπορούν να εξασφαλίσουν απαλλαγές από τη θητεία ως έφεδροι, παρότι είναι υποχρεωτική.

Πολλοί έφεδροι είναι επίσης απογοητευμένοι επειδή η κυβέρνηση Νετανιάχου πιέζει για εξαίρεση από τη στρατιωτική θητεία για τη μειονότητα των υπερορθόδοξων.

Οι διοικητές προσπαθούν να βρουν λύσεις. Ένας διοικητής λόχου που ασχολείται με την κλήση στρατιωτών για την επόμενη αποστολή τον Σεπτέμβριο είπε ότι άρχισε να στέλνει εκ των προτέρων μια φόρμα όπου οι έφεδροι μπορούν να σημειώνουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που δεν είναι διαθέσιμοι.

Οι δυνάμεις που θα λάβουν μέρος στην επερχόμενη επιχείρηση στη Γάζα θα αποτελούνται κυρίως από στρατιώτες υποχρεωτικής θητείας -αυτούς που ολοκληρώνουν τα τρία χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Αυτή τη φορά, οι έφεδροι θα αντικαταστήσουν κυρίως στρατιώτες στη Συρία, στον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη, αν και μερικοί θα υπηρετήσουν και στη Γάζα.