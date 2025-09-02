#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο Βατικανό ο Ισραηλινός πρόεδρος την Πέμπτη, θα συναντήσει τον πάπα Λέοντα

Ο Ισαάκ Χέρτσογκ θα συζητήσει επίσης με τον επικεφαλής των διπλωματών του Βατικανού καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. Ποια θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:02

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα μεταβεί μεθαύριο, Πέμπτη, στο Βατικανό για να συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα, ο οποίος έχει πρόσφατα αυξήσει τις εκκλήσεις του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η μονοήμερη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πρόσκληση του πάπα, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Χέρτσογκ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με τον επικεφαλής των διπλωματών του Βατικανού καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ενώ θα επισκεφθεί επίσης τα Αρχεία και τη Βιβλιοθήκη του Βατικανού, προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Οι συναντήσεις τους θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων, στη μάχη εναντίον του παγκόσμιου αντισημιτισμού και στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή, παράλληλα με συζητήσεις για άλλα πολιτικά ζητήματα», ανακοίνωσε η ισραηλινή προεδρία.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα μια «ισχυρή έκκληση» για τον τερματισμό της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, και απηύθυνε έκκληση για μια μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

