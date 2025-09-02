#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βυθίζονται οι τιμές του καφέ εν μέσω αβεβαιότητας για το εμπόριο

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συγκαλεί εικονική συνάντηση των ηγετών των BRICS την ερχόμενη Δευτέρα για να συζητήσουν την εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Βυθίζονται οι τιμές του καφέ εν μέσω αβεβαιότητας για το εμπόριο

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:46

Βουτιά πραγματοποιούν οι τιμές του καφέ σήμερα Τρίτη (2/9), καθώς οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στην κορυφαία παραγωγό Βραζιλία ενισχύουν τις εκτιμήσεις για ευνοϊκές προοπτικές της σοδειάς της επόμενης περιόδου, ακόμη και αν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ περιορίζουν το εμπόριο.

Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η τιμή της ποικιλίας καφέ αράμπικα υποχωρεί κατά 3,21% στα 3,7355 δολάρια η λίβρα, την ίδια ώρα που στο Λονδίνο η τιμή της ποικιλίας καφέ ρομπούστα χάνει 4,11% στις 7.390 δολάρια ο τόνος. 

Μετά την ξηρασία, οι εβδομαδιαίες βροχοπτώσεις στη μεγαλύτερη περιοχή καλλιέργειας καφέ αράμπικα της Βραζιλίας Μίνας Ζεράις επανήλθαν σε επίπεδα άνω του κανονικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Somar Meteorologia.

«Οι θερμοκρασίες ήταν ήπιες χωρίς υπερβολική ζέστη και με επαρκή υγρασία στο έδαφος. Όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στον χρόνο και στη συχνότητα των βροχοπτώσεων για την κρίσιμη περίοδο ανθοφορίας τον Σεπτέμβριο», έγραψε σε έκθεσή της η εταιρεία εμπορίας καφέ Sucafina

Οι τιμές παραμένουν ευάλωτες στις απότομες διακυμάνσεις, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ συνεχίζει να επιβαρύνει την αγορά. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συγκαλεί εικονική συνάντηση των ηγετών των BRICS την ερχόμενη Δευτέρα για να συζητήσουν την εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg.

 

