Ο Μπολσονάρου ήθελε να εγκαθιδρύσει δικτατορία, λέει ο δικαστής του

«Η ιστορία της βραζιλιάνικης δημοκρατίας αμαυρώθηκε για άλλη μια φορά από απόπειρα πραξικοπήματος, υπονομεύοντας τους θεσμούς και τη δημοκρατία», δήλωσε ο Αλεξάντρ ντε Μοράες για τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο-φίλο του Τραμπ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ετυμηγορία.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:40

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, που δικάζει τον Ζαΐχ Μπολσονάρου με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος, δήλωσε ότι ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας και οι επτά συγκατηγορούμενοί του επιδίωξαν να «εγκαθιδρύσουν δικτατορία», κατά την έναρξη των αγορεύσεων στην τελική φάση της δίκης που αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ετυμηγορία στις 12 Σεπτεμβρίου.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας που η ιστορία της βραζιλιάνικης δημοκρατίας αμαυρώθηκε για άλλη μια φορά από μια απόπειρα πραξικοπήματος, υπονομεύοντας θεσμούς και τη δημοκρατία, με την επιδίωξη εγκαθίδρυσης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και μιας πραγματικής δικτατορίας», δήλωσε ο δικαστής.

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προβεί σε αντίποινα κατά της Βραζιλίας λόγω της δίκης Μπολσονάρου και επέβαλε κυρώσεις στον Μοράες, ο δικαστής δήλωσε ότι ο ρόλος του Δικαστηρίου είναι να «κρίνει αμερόληπτα» και να «αγνοεί εσωτερικές ή εξωτερικές πιέσεις».

Ο Μοράες προεδρεύει στη δίκη του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, ο οποίος κατηγορείται ότι ηγήθηκε σε απόπειρα επιβολής πραξικοπήματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε μέρος των βραζιλιάνικων προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ, με την επίκληση του «κυνηγιού μαγισσών» σε βάρος του ακροδεξιού συμμάχου του.

Παρόμοια μέτρα έχουν επιβληθεί από την αμερικανική κυβέρνηση σε πολλά άλλα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

