Εκδόσεις ομολόγων-μαμούθ από τα κράτη εν μέσω sell off

Η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων καταγράφει μια ιστορική ημέρα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία προχώρησαν σε μεγάλες εκδόσεις, εγκαινιάζοντας μια φθινοπωρινή «έφοδο» για χρηματοδότηση εν μέσω, όμως, μεγάλης αύξησης στις αποδόσεις για τους τίτλους μακροπρόθεσμης λήξης.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Bloomberg, υπάρχουν 28 εκδότες που επεδίωξαν να αντλήσουν τουλάχιστον 49,6 δισ. ευρώ. Το ποσό βάζει την Ευρώπη σε τροχιά να ξεπεράσει το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ των 47,6 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί νωρίτερα φέτος.

Η έκρηξη προσφοράς αντανακλά την παραδοσιακή άνοδο του Σεπτεμβρίου, όταν κυβερνήσεις και εταιρείες επιστρέφουν στις αγορές μετά τις διακοπές για να προχωρήσουν σε «προκαταβολικές» εκδόσεις για το υπόλοιπο του έτους.

Οι αυξημένες αποδόσεις έχουν δελεάσει τους επενδυτές που καταθέσουν προσφορές-ρεκόρ, ακόμη και αν οι δημοσιονομικές ανησυχίες σε χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επιμένουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο άντλησε 14 δισ. στερλίνες (18,7 δισ. δολάρια) από κοινοπρακτική έκδοση δεκαετών gilts, τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, αφού συγκέντρωσε εντολές άνω των 141 δισ. στερλινών. Η έκδοση επωφελήθηκε από τη συμμετοχή διεθνών αγοραστών, που κάλυψαν το 40% του ποσού, σύμφωνα με τον Dan Shane, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος κοινοπρακτικών εκδόσεων χρέους της Morgan Stanley, μίας εκ των αναδόχων.

«Η έκδοση τιμολογήθηκε με προσαύξηση νέας έκδοσης μικρότερη από 1,5 μονάδα βάσης, γεγονός που αποδεικνύει τη δύναμη της ζήτησης για το πρόγραμμα gilts», δήλωσε. «Ήταν ιδιαίτερα θετικό να δούμε τη δυναμική συμμετοχή διεθνών κεντρικών τραπεζών στο βιβλίο προσφορών, οι οποίες αγόρασαν τη νέα έκδοση στο πλαίσιο της διαχείρισης των δικών τους συναλλαγματικών αποθεμάτων».

Την ίδια στιγμή, η Ιταλία συγκέντρωσε πάνω από 218 δισ. ευρώ ζήτησης για τα 13 δισ. ευρώ που ζήτησε με επταετές ομόλογο και τα 5 δισ. ευρώ με τριακονταετές.

Οι γαλλικές επιχειρήσεις συνέχισαν επίσης να βγαίνουν στην αγορά πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα, με την Unibail-Rodamco-Westfield να προχωρά σε υβριδική έκδοση για 685 εκατ. ευρώ.

Σειρά κύμα τραπεζών και επιχειρήσεων βγήκε στην αγορά, παρότι το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του περασμένου μήνα. Η ζήτηση για νέο χρέος τροφοδοτείται από σχεδόν αδιάκοπες εισροές επενδυτών σε ομολογιακά αμοιβαία καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αυξημένες οι αποδόσεις

Την ίδια στιγμή, όμως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ, όπου οι αποδόσεις των τριακονταετών πλησίασαν το 5% καθώς έχουν επανέλθει οι ανησυχίες για το μακροπρόθεσμο παγκόσμιο χρέος μετά από χρόνια εκδόσεων που επιβάρυναν τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Οι βρετανικές αγορές υπέστησαν σήμερα νέο κύμα πωλήσεων, με τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998. Η Γαλλία βρίσκεται σε οξεία πολιτική κρίση που έχει επίσης κλονίσει την αγορά ομολόγων, με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να αναζητά στήριξη για την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

«Λοιπόν, φαίνεται πως ο Σεπτέμβριος ξεκινάει δύσκολα, οπότε όλοι εμείς που ανησυχούσαμε για την παραδοσιακά ταραχώδη εποχικά περίοδο για το χρηματιστήριο, δείχνουμε διορατικοί», δήλωσε ο Matt Maley της Miller Tabak.

Η προσοχή αυτήν την εβδομάδα είναι στραμμένη στα βασικά στοιχεία της αγοράς εργασίας για ενδείξεις σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και τις προοπτικές πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Η βιομηχανική δραστηριότητα των ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Αύγουστο για έκτο συνεχόμενο μήνα, εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής που δείχνει ότι η μεταποίηση παραμένει καθηλωμένη.

Οι αγορές παραγώγων επιτοκίων (swaps) τιμολογούν προς το παρόν περισσότερες από 20 μονάδες βάσης χαλάρωσης των επιτοκίων από την Fed τον Σεπτέμβριο, με λίγο περισσότερες από δύο μειώσεις κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία να έχουν προεξοφληθεί έως το τέλος του 2025.