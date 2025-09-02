Ρωσία: Προειδοποιεί η κεντρική τράπεζα για περικοπές στις δαπάνες

Προειδοποίηση ότι η Ρωσία θα χρειαστεί τελικά να περικόψει ορισμένες δαπάνες, καθώς το δημοσιονομικό κενό απειλεί να ξεπεράσει τα επίσημα σχέδια και τα αποθεματικά συνεχίζουν να μειώνονται, απέστειλε η κεντρική τράπεζα της χώρας.

Η Τράπεζα της Ρωσίας προειδοποίησε για χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες που δείχνουν ότι θα υπερβούν τους στόχους στις μεσοπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές της για τη νομισματική πολιτική που δημοσίευσε σήμερα Τρίτη (2/9) Κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει το φετινό έλλειμμα να ξεπεράσει το προγραμματισμένο 1,7% του ΑΠΕ.

«Οι τρέχουσες επιδόσεις του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται από την αδύναμη δυναμική των εσόδων που σχετίζονται με τις εισαγωγές και τον φόρο επί των κερδών», δήλωσε η τράπεζα. Κάτι που διαδραματίζεται εν μέσω «αισθητής μείωσης των εισαγωγών, ενίσχυσης του ρουβλίου, δυσμενών εξωτερικών συνθηκών και μείωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με πέρυσι».

Ταυτόχρονα, οι δαπάνες του προϋπολογισμού έχουν ξεπεράσει τα προηγούμενα έτη. Η κυβέρνηση εκταμίευσε το 50,3% των προγραμματισμένων ετήσιων δαπανών το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι μέσου όρου 44,2% μεταξύ 2011 και 2024, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας. «Αυτό υποδηλώνει ότι οι πραγματικές δαπάνες μπορεί να υπερβούν τον προγραμματισμένο όγκο για το έτος», αναφέρει.

Μόλις επτά μήνες μετά την έναρξη του 2025, το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει ήδη ξεπεράσει το 2% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το προγραμματισμένο 1,7% για ολόκληρο το έτος, φθάνοντας στο ποσό ρεκόρ των 4,8 τρισ. ρουβλίων (59,4 δισ. δολάρια). Τα ρευστά διαθέσιμα του Εθνικού Ταμείου Ευημερίας που είναι διαθέσιμα για την κάλυψη του κενού ήταν λιγότερα από 4 τρισ. ρούβλια την 1η Αυγούστου.

Μεσοπρόθεσμα, τα αποθεματικά του ταμείου θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώνονται και οι επενδύσεις σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία συνεχίζονται, δήλωσε η τράπεζα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αναμένει απότομη αύξηση των δαπανών για κοινωνική βοήθεια εξαιτίας της αναπροσαρμογής των παροχών και της αύξησης του αριθμού των δικαιούχων.

Δεδομένης της αύξησης των κοινωνικών δαπανών, «η ομαλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής θα απαιτήσει περιορισμούς στις άλλες δαπάνες», τονίζει η κεντρική τράπεζα.