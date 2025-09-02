Μίλερ (ΕΚΤ) : Έχουμε την πολυτέλεια να διατηρήσουμε σταθερά τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την πολυτέλεια να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στο στόχο της και η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Μάντις Μίλερ.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προσδοκίες ότι οι αξιωματούχοι θα διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στις 11 Σεπτεμβρίου, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας δήλωσε στο Bloomberg ότι μια τέτοια άποψη «έχει λογική», καθώς η οικονομική δραστηριότητα είναι πιθανό να ανακάμψει σταδιακά.

«Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να πάρουμε το χρόνο και να παρακολουθήσουμε τα οικονομικά δεδομένα όπως θα έρθουν τους επόμενους μήνες και να λάβουμε τυχόν διαφορετικές αποφάσεις αν χρειαστεί», είπε.

Τα σχόλια υπογραμμίζουν ότι μετά από οκτώ περικοπές και μια παύση τον Ιούλιο, η διάθεση στο διοικητικό συμβούλιο για περαιτέρω χαλάρωση ατονεί. Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ισαμπέλ Σνάμπελ υποστήριξε σε συνέντευξή της στο Reuters ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για περαιτέρω περικοπές, επικαλούμενη ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Αντίθετα, ο Φινλανδός Όλι Ρεν υποστηρίζει στη Boersen-Zeitung ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν πρέπει να εφησυχάζει σχετικά με τους καθοδικούς κινδύνους για τις τιμές. Τα σχόλιά του ευθυγραμμίζονται με αυτά του τον Λιθουανού ομόλογό του Γκεντίμινας Σίμκους ο οποίος δήλωσε στο Econostream ότι «συνεχίζω να πιστεύω ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία και τον πληθωρισμό εξακολουθούν να κλίνουν προς τα κάτω».

Από τη μεριά του, ο Μίλερ σημείωσε ότι οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ την επόμενη εβδομάδα δεν θα αλλάξουν σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη δέσμη τον Ιούνιο.

«Υπό το πρίσμα όλων αυτών των αναταραχών που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, ξεκινώντας από την εμπορική πολιτική στις ΗΠΑ, επίσης τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία πεδώ και αρκετά χρόνια, η οικονομία άντεξε αρκετά καλά στην Ευρώπη. Εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε λίγο-πολύ στο μονοπάτι που χαράξαμε ήδη κατά τον τελευταίο γύρο των προβλέψεων της ΕΚΤ», συμπλήρωσε.