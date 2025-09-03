ΗΑΕ: «Κόκκινη γραμμή» τα ισραηλινά σχέδια για προσάρτηση της Δ. Όχθης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προειδοποίησαν σήμερα το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Αμπού Ντάμπι και θα υπονόμευε το πνεύμα των Συμφωνιών του Αβραάμ που εξομάλυναν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Εξαρχής βλέπαμε τις Συμφωνίες ως ένα τρόπο για να διευκολύνουμε τη συνεχιζόμενη υποστήριξή μας προς τον παλαιστινιακό λαό και τη θεμιτή προσδοκία του για ένα ανεξάρτητο κράτος», δήλωσε στο Ρόιτερς η Λάνα Νουσεϊμπέχ, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για τις Πολιτικές Υποθέσεις και Απεσταλμένη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΑΕ.

«Αυτή ήταν η θέση μας το 2020 και παραμένει και σήμερα», πρόσθεσε.

Τα σχόλια αυτά είναι η ισχυρότερη κριτική που έχουν διατυπώσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη διαγωγή του Ισραήλ αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Γάζα το 2023.

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, που υπογράφηκαν κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο εξομάλυναν τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να διακόψει αυτά τα σχέδια. Δεν μπορεί να επιτραπεί σε εξτρεμιστές κάθε είδους να υπαγορεύσουν την πορεία της περιοχής. Η ειρήνη απαιτεί θάρρος, επιμονή και άρνηση να επιτραπεί στη βία να καθορίσει τις επιλογές μας», τόνισε η Νουσεϊμπέχ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ