ΗΠΑ: Μειώθηκαν 1,3% οι βιομηχανικές παραγγελίες τον Ιούλιο

Οι παραγγελίες για προϊόντα που παράχθηκαν σε εργοστάσια στις ΗΠΑ κατέγραψαν νέα πτώση τον Ιούλιο, μετά τη βουτιά που είχαν σημειώσει τον Ιούνιο.

Eιδικότερα, οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν 1,3%, μετά τη βουτιά 4,8% του προηγούμενου μήνα και το άλμα 8,3% τον Μάιο.

Εν τω μεταξύ, οι παραγγελίες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν 2,8%, μετά από βουτιά 9,4% τον Ιούνιο.

Εξαιρουμένου του τομέα μεταφορών, οι βιομηχανικές παραγγελίες ενισχύθηκαν 0,6%.

Εξαιρουμένου του αμυντικού τομέα, μειώθηκαν 1,1%.