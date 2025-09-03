#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Μειώθηκαν 1,3% οι βιομηχανικές παραγγελίες τον Ιούλιο

Νέα πτώση μετά τη βουτιά του Ιουνίου. Οι παραγγελίες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν 2,8%.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:44

Οι παραγγελίες για προϊόντα που παράχθηκαν σε εργοστάσια στις ΗΠΑ κατέγραψαν νέα πτώση τον Ιούλιο, μετά τη βουτιά που είχαν σημειώσει τον Ιούνιο.

Eιδικότερα, οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν 1,3%, μετά τη βουτιά 4,8% του προηγούμενου μήνα και το άλμα 8,3% τον Μάιο.

Εν τω μεταξύ, οι παραγγελίες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν 2,8%, μετά από βουτιά 9,4% τον Ιούνιο.

Εξαιρουμένου του τομέα μεταφορών, οι βιομηχανικές παραγγελίες ενισχύθηκαν 0,6%.

Εξαιρουμένου του αμυντικού τομέα, μειώθηκαν 1,1%.

