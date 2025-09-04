#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέλαβε τη «μισή Κούπιανσκ»

Η πόλη βρίσκεται επί μήνες στο επίκεντρο εντατικών επιχειρήσεων του στρατού της Ρωσίας.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:27

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει «περίπου τη μισή» πόλη Κούπιανσκ, στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, ενώ ο ουκρανικός στρατός από την πλευρά του διέψευσε πως υπήρξε τέτοια προέλαση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο όσα ανακοινώνονται από τα δυο εμπόλεμα μέρη.

Η Κούπιανσκ βρίσκεται επί μήνες στο επίκεντρο εντατικών επιχειρήσεων του στρατού της Ρωσίας, εκτυλίσσονται σκληρές μάχες εκεί. Ρωσικά στρατεύματα την είχαν καταλάβει τα πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή, την 24η Φεβρουαρίου 2022, όμως δυνάμεις του Κιέβου την ανακατέλαβαν αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Μεγάλο μέρος της έχει ισοπεδωθεί καθώς ο ρωσικός στρατός επιχειρεί για να ξαναπάρει την πόλη στο πλαίσιο της βραδείας προέλασής του προς δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αχανούς μετώπου 1.000 χιλιομέτρων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone που δείχνει στρατιώτη να κρατά ρωσική σημαία σε δρόμο της πόλης.

Η 10η στρατιά των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χαρακτήρισε την ανακοίνωση και το βίντεο σκέτη προπαγάνδα. «Όλες οι προσπάθειες αυτές είναι μάταιες», διαβεβαίωσε αναρτώντας δικό του βίντεο στο οποίο εικονίζεται η εξόντωση ρωσικής μονάδας.

Το μπλογκ Deepstate, που θεωρείται πως έχει σχέσεις με ουκρανικές υπηρεσίες, ανέφερε πως το συμβάν με τη σημαία έγινε σε νότιο προάστιο, που διεκδικείται.

Χθες βράδυ το ουκρανικό γενικό επιτελείο δήλωσε πως μαινόταν μια μάχη στον τομέα της Κούπιανσκ κι έκανε επίσης λόγο για 50 ρωσικές προσπάθειες να διατρήσουν τις ουκρανικές άμυνες κοντά στην Πόκροφσκ, επίσης στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

