Προβλήματα σύνδεσης στη Google

Αδυναμία εισόδου στις εφαρμογές της Google αλλά και στο YouTube στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:40

Προβλήματα σύνδεσης στις εφαρμογές της Google αντιμετωπίζουν πολλοί χρήστες σε Ελλάδα και παγκοσμίως, με αδυναμία εισόδου στην Αναζήτηση, το Gmail, το Chat κτλ.

Aντίστοιχα ζητήματα σύνδεσης υπάρχουν και στο YouTube.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν πέσει server του διαδικτυακού κολοσσού, επηρεάζοντας κυρίως τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

