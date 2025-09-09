#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι ΗΠΑ στέλνουν F-35 στο Πουέρτο Ρίκο κατά καρτέλ ναρκωτικών

Δέκα μαχητικά αεροσκάφη αναπτύσσονται στη νότια Καραϊβική για επιχειρήσεις κατά ναρκοτρομοκρατικών οργανώσεων, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:49

Οι ΗΠΑ έχουν διατάξει την αποστολή 10 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τον πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με το Reuters.

Τα αεροσκάφη θα διεξάγουν επιχειρήσεις κατά συγκεκριμένων ναρκοτρομοκρατικών  οργανώσεων, ανέφεραν οι ανώνυμες πηγές, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική.

Αναμένεται να βρίσκονται στη θέση τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 

