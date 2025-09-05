ΕΕ: Καμπάνα €3 δισ. στην Google για κατάχρηση ισχύος στις διαφημίσεις

Πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google της Alphabet, δίνοντάς της εντολή να σταματήσει να ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες διαφήμισης, σε μια κίνηση που έχει τον κίνδυνο να πυροδοτηθούν περαιτέρω οι εντάσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Google έχει καταχραστεί την κυριαρχία της δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις δικές της πλατφόρμες διαφημίσεων έναντι των ανταγωνιστών της, και αυτές οι πρακτικές πρέπει να τερματιστούν.

«Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι δημόσιοι θεσμοί πρέπει να ενεργούν για να αποτρέπουν τους κυρίαρχους παίκτες από το να καταχρώνται την εξουσία τους», δήλωσε η επίτροπος αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας Τερέζα Ριμπέρα. «Η αληθινή ελευθερία σημαίνει ίσοι όροι ανταγωνισμού, όπου όλοι ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και οι πολίτες έχουν πραγματικό δικαίωμα επιλογής».

Η Επιτροπή επανέλαβε την αρχική της άποψη ότι η Google θα πρέπει να εκποιήσει μέρος των υπηρεσιών της, αλλά δήλωσε ότι θέλει πρώτα να ακούσει και να αξιολογήσει τις προσπάθειες συμμόρφωσης της εταιρείας.

«Η Google πρέπει τώρα να προτείνει ένα σοβαρό μέτρο για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων της και, εάν δεν το πράξει, δεν θα διστάσουμε να επιβάλουμε ισχυρά μέτρα», δήλωσε η Ριμπέρα.

«Οι ψηφιακές αγορές υπάρχουν για να υπηρετούν τους ανθρώπους και πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τη δικαιοσύνη», είπε.

Η εταιρεία θα ασκήσει έφεση. Η Λι-Αν Μαλχόλαντ, αντιπρόεδρος ρυθμιστικών υποθέσεων στην Google, δήλωσε ότι η κίνηση «επιβάλλει αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα βλάψουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθιστώντας πιο δύσκολο γι' αυτές να βγάλουν χρήματα».

Η ποινή έρχεται σε μια τεταμένη στιγμή για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ επικρίνει επανειλημμένα τις προσπάθειες της Ένωσης να περιορίσει τους γίγαντες της Σίλικον Βάλεϊ.

Η Κομισιόν είχε σχεδιάσει αρχικά να επιβάλει το πρόστιμο τη Δευτέρα, αλλά η αντίθεση του επιτρόπου εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, λόγω ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, έδωσε αναβολή στο σχέδιο της Ριμπέρα.

Παρόλο που η Google αντιμετωπίζει έλεγχο αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας παγκοσμίως, ανακουφίστηκε αυτή την εβδομάδα όταν αμερικανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η επιχείρηση αναζήτησής της δεν χρειάζεται να διασπαστεί για να αντιμετωπιστούν οι ζημίες που επικαλείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι δραστηριότητες τεχνολογίας διαφημίσεων της Google εξακολουθούν να απειλούνται και στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτείνει στην εταιρεία να εκποιήσει την πλατφόρμα Ad Manager για να αντιμετωπίσει τους φερόμενους κινδύνους κατά του ανταγωνισμού.

Η ΕΕ προειδοποίησε την Google το 2023 ότι είχε καταχραστεί την κυριαρχία της στην τεχνολογία διαφήμισης με σκοπό να βλάψει τους διαδικτυακούς ανταγωνιστές. Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google είχε ευνοήσει το δικό της πρόγραμμα και είχε ενισχύσει τον κεντρικό ρόλο της εταιρείας στην αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας διαφημίσεων.

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, προκάτοχος της Ριμπέρα, προειδοποίησε τότε ότι μόνο η «υποχρεωτική εκποίηση» μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας θα έλυνε τα προβλήματα. Σε μια δεκαετία θητείας της Δανής επιτρόπου στις Βρυξέλλες, επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Google, σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις, αν και μία ποινή ακυρώθηκε και άλλη μια μειώθηκε από τα δικαστήρια της ΕΕ.