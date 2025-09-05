#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρωθυπουργός Καναδά: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζουν νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

«Ο κύριος Πούτιν είναι η αιτία αυτού του πολέμου. Ο ίδιος είναι ο λόγος για τις δολοφονίες, δεν πρόκειται να υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης» δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:04

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζουν μία νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο μια καμπάνιας να ασκηθούν πιέσεις στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

«Ο κύριος Πούτιν είναι η αιτία αυτού του πολέμου. Ο ίδιος είναι ο λόγος για τις δολοφονίες, δεν πρόκειται να υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης» δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

