Λίβανος: Η Χεζμπολάχ δεν θα παραδώσει τα όπλα της

Δεν συναινεί στην απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να ξεκινήσει ο αφοπλισμός της οργάνωσης, υπό την πίεση των ΗΠΑ και λόγω του φόβου εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών. Προειδοποιεί για συνέπειες.

Δημοσιεύθηκε: 7 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:22

Η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα της, προειδοποίησε ένας από τους βουλευτές της, μία μέρα αφού η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι προσεχώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο αφοπλισμού της φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ και λόγω του φόβου εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών, η κυβέρνηση του Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε τον Αύγουστο από τις ένοπλες δυνάμεις να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους. Μετά τη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου την Παρασκευή για το θέμα που διχάζει τη χώρα, η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο στρατός θα ξεκινήσει την εφαρμογή του σχεδίου, χωρίς να προσδιορίσει το πότε και το πώς.

Η Χεζμπολάχ «δεν θα εγκαταλείψει» τα όπλα της «σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο», είπε ο βουλευτής Χασάν Εζεντίν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ANI του Λιβάνου.

Αυτοί που πήραν τη «σπασμωδική και άφρονα απόφαση» του αφοπλισμού και όσοι τη δέχτηκαν «θα πρέπει να το ξανασκεφτούν και να διορθώσουν τα λάθη τους», συνέχισε. «Διαφορετικά, θα φέρουν την ευθύνη των συνεπειών που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν».

Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που δεν κατέθεσε τα όπλα της όταν έληξε ο εμφύλιος (1975-90) στον Λίβανο. Αντιτίθεται στον αφοπλισμό της, κατηγορώντας τις αρχές ότι παίζουν το παιχνίδι του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Αφού κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλά χρόνια, βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2024. Η ηγεσία της αποδεκατίστηκε και ένα μέρος του οπλισμού της καταστράφηκε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

