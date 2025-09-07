#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόφσκ

Υπό τον έλεγχο της Μόσχας πέρασε το χωριό Κόροσε, ενώ επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι και υποδομές σε ουκρανικό έδαφος.

Ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόφσκ

Δημοσιεύθηκε: 7 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:23

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στρατιωτικές δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το χωριό Κόροσε που βρίσκεται στην περιοχή της πόλης Ντνιπροπετρόφσκ (Ντνίπρο).

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές κατά υποδομών ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος, αλλά και κατά μεταφορικών υποδομών, όπως επίσης και κατά στρατιωτικών αεροπορικών πεδίων στην Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στις φλόγες η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης

BBC: Στους 128.115 οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στον πόλεμο της Ουκρανίας

Μαζική συγκέντρωση ρωσικού στρατού στο Ποκρόβσκ

Πρωθυπουργός Καναδά: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ετοιμάζουν νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο