Γαλλία: Κίνδυνος «μακράς διαρκείας» για μετοχές και ομόλογα

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία δημιουργεί κινδύνους «μακράς διάρκειας» για τις μετοχές και τα ομόλογα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οπως αναφέρει το πρακτορείο, για τους επενδυτές, ο κίνδυνος από την ασταθή πολιτική σκηνή της Γαλλίας βρίσκεται πέρα από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης της Δευτέρας στο Κοινοβούλιο, όταν ο Φρανσουά Μπαϊρού είναι πιθανό να χάσει την πρωθυπουργία.

Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι ήδη ενσωματωμένο στις αγορές: Από τότε που ο Μπαϊρού ζήτησε την ψηφοφορία στις 25 Αυγούστου, ο δείκτης CAC 40 έχει υποχωρήσει περισσότερο από τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες ενώ η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικά κυβερνητικά ομόλογα 10ετούς διάρκειας έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει εκτοξευθεί.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, ωστόσο, προέρχονται από όσα μπορεί να εκτυλιχθούν τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Η αδυναμία της Γαλλίας να διορθώσει τα δημόσια οικονομικά της έχει οδηγήσει σε τρεις κυβερνήσεις σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, και δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι μια τέταρτη θα τα πάει καλύτερα.

Έτσι, οι επενδυτές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ακόμη αδιέξοδο τους επόμενους μήνες σχετικά με τον προϋπολογισμό, την προοπτική άλλων πρόωρων βουλευτικών εκλογών και τα επίμονα αιτήματα για παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτή, σημειώνει το πρακτορείο, είναι μια δηλητηριώδης συνταγή για την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η οποία με τη σειρά της είναι πιθανό να πιέσει τις μετοχές των τραπεζών και των εταιρειών που εστιάζουν στην εγχώρια αγορά. Η αποτυχία περιορισμού του ελλείμματος στον προϋπολογισμό θα μπορούσε επίσης να διατηρήσει ανοδική πίεση στις αποδόσεις των ομολόγων.

«Δεν αναμένουμε τώρα ένα ξαφνικό σημείο καμπής στο οποίο τα ομόλογα και οι μετοχές θα κατέρρεαν ξαφνικά», δήλωσε ο Raphael Thuin, επικεφαλής στρατηγικών κεφαλαιαγοράς στην Tikehau Capital SCA. «Πρόκειται μάλλον για την τιμολόγηση μιας δυνητικά προοδευτικής και μακράς διάρκειας πτώσης».

Για μια ιδέα του τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον, αρκεί να κοιτάξει κανείς το πρόσφατο παρελθόν. Από τότε που ο Μακρόν σόκαρε τη Γαλλία καλώντας σε πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2024, δημιουργώντας το σημερινό αδιέξοδο, ο CAC 40 έχει υποχωρήσει 4,1%, σε σύγκριση με άνοδο 4,9% για τον δείκτη Stoxx Europe 600 και άνοδο 24% για τον γερμανικό δείκτη DAX, εξαιρουμένων των μερισμάτων.

Οι γαλλικές μετοχές, που διαπραγματεύονταν με premium σε σχέση με τις γερμανικές, βρίσκονται πλέον σε discount.

Το τελευταίο επεισόδιο αστάθειας, που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες όταν ο Μπαϊρού ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης, έχει πιέσει ιδιαίτερα τις μετοχές των εταιρειών που εξαρτώνται από την εγχώρια οικονομία.

Κατασκευαστικές και εταιρείες υποδομών όπως η Vinci και η Eiffage, ο κατασκευαστικός όμιλος Nexity και οι διαχειριστές οίκων ηλικιωμένων Emeis SA και Clariane SE έχουν όλες καταγράψει απώλειες 10% ή περισσότερο από τότε. Οι μετοχές των τραπεζών έχουν επίσης υποστεί ζημιά, δεδομένης της έκθεσής τους σε κυβερνητικά ομόλογα, με την Credit Agricole και την BNP Paribas να υποχωρούν η καθεμία περίπου 8%.

Το discount στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία είναι πιθανό να επιβεβαιωθεί μετά τη διαφαινόμενη απομάκρυνση Μπαϊρού, καθώς οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει τους προτεινόμενους από τον αποχωρούντα πρωθυπουργό περικοπές προϋπολογισμού, δήλωσε η Thushka Maharaj, αναλύτρια της JPMorgan Asset Management στο Παρίσι.

Ο Μπαϊρού απέτυχε να βρει πλειοψηφία που να υποστηρίξει το σχέδιό του για περικοπές δαπανών και αύξηση φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ (51,5 δισ. δολαρίων), με στόχο να περιορίσει το έλλειμμα της Γαλλίας για το 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ από το αναμενόμενο 5,4% φέτος. Η Maharaj δήλωσε ότι αναμένει πως ο στόχος του ελλείμματος θα αυξηθεί ξανά στο 5% προκειμένου να κερδηθεί η υποστήριξη των βουλευτών.

«Όσο περισσότερο παρατείνεται η αβεβαιότητα, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το χρέος και τόσο μεγαλύτερη η ζημιά στην εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό θα καταστήσει πιο δύσκολο για τη Γαλλία να μειώσει το χρέος της.

Οι επενδυτές βλέπουν περισσότερο κίνδυνο στα γαλλικά ομόλογα

Η απόδοση των γαλλικών κρατικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας ανέβηκε σχεδόν στο 3,6%, απειλώντας να ξεπεράσει εκείνο της Ιταλίας, αφού ο Μπαϊρού ζήτησε την ψηφοφορία, αν και έκτοτε έχει υποχωρήσει περίπου στο 3,45%. Το spread των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών έχει ανέβει σε σχεδόν 80 μονάδες βάσης, περίπου 10 μονάδες βάσης υψηλότερα.

Αυτό απειλεί να μεταφερθεί και στο χρηματιστήριο, επειδή οι υψηλότερες ομολογιακές αποδόσεις σημαίνουν μεγαλύτερο κόστος δανεισμού, ειδικά για τις μικρότερες, χρεοκοπημένες εταιρείες, δήλωσε ο Thomas Helaine, αναλυτής της TP ICAP Europe στο Παρίσι. Αυτό με τη σειρά του μειώνει τα διαθέσιμα χρήματα για επενδυτικές δαπάνες και ανάπτυξη, δήλωσε, και ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές στρέφονται σε άλλες αγορές. «Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συναλλαγές μείωσης της έκθεσης στη Γαλλία και ενίσχυσης Ιταλίας και Γερμανίας», δήλωσε ο Helaine.

Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα διοριστεί μια νέα κυβέρνηση και ότι θα ακολουθήσει μια ακόμη μακρά διαδικασία για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενισχυμένη μεταβλητότητα.

Ο Μακρόν θα μπορούσε να προκηρύξει και άλλες πρόωρες εκλογές για να προσπαθήσει να κερδίσει μια σταθερή πλειοψηφία, αν και άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη του λένε ότι επιδιώκει να αποφύγει αυτή την επιλογή. Οι εκλογές θα οδηγούσαν σε περαιτέρω διστακτικότητα στις δαπάνες καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Ο κύριος κίνδυνος είναι ότι η ακροδεξιά εμφανίζει υψηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις και θα μπορούσε να κερδίσει τις πρόωρες εκλογές, δήλωσε η Maharaj της JPMorgan. Το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων είναι πιθανό να εκτιναχθεί στις 90 μονάδες βάσης εάν οι Γάλλοι ψηφοφόροι κληθούν ξανά στις κάλπες, δήλωσε.

Ο Μακρόν έχει επίσης αποκλείσει να παραιτηθεί από το αξίωμά του πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.

Ένας άλλος απρόβλεπτος παράγοντας που θα μπορούσε να τρομάξει τις αγορές: Υπάρχει ένα κίνημα στα social media που καλεί σε διαδηλώσεις την Τετάρτη για να «μπλοκάρουν τα πάντα», και τα συνδικάτα έχουν καλέσει σε απεργία για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Μετοχές και ομόλογα θα μπορούσαν επίσης να πιεστούν εάν οι τριγμοί στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων αυτό τον μήνα επιδεινωθούν περαιτέρω. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα γαλλικά κρατικά ομόλογα θα αναγνωριστούν από τους επενδυτές ως ένας από τους πιο αδύναμους κρίκους.

Στο πλαίσιο αυτό, διάφοροι αναλυτές έχουν ήδη επισημάνει τον κίνδυνο υποβάθμισης της Γαλλίας από τους οίκους αξιολόγησης. Η Fitch αναμένεται να επανεξετάσει τη Γαλλία την Παρασκευή, ακολουθούμενη από την DBRS στις 19 Σεπτεμβρίου, την Scope στις 26 Σεπτεμβρίου, την Moody's στις 24 Οκτωβρίου και την S&P Global στις 28 Νοεμβρίου.

Όλα αυτά αθροίζονται σε μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία οι γαλλικές μετοχές και ομόλογα δύσκολα θα υπεραποδώσουν έναντι άλλων ευρωπαϊκών αγορών.

«Το κλίμα που εισπράττουμε από τους πελάτες μας είναι ότι συνηθίζουν στην ιδέα ότι υπάρχει ένα ασφάλιστρο κινδύνου μακράς διάρκειας που συνδέεται με τη Γαλλία», δήλωσε ο Thuin της Tikehau Capital.