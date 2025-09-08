ΗΠΑ: Επιδρομή σε εργοστάσιο φρενάρει νοτιοκορεατικές επενδύσεις

Η μεγαλύτερη βιομηχανία της Νότιας Κορέας, συμπεριλαμβανομένων των Hyundai Motor και LG Energy, αντιμετωπίζει αβεβαιότητα μετά τη μεγάλη επιδρομή του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών στην Τζόρτζια, η οποία οδήγησε στη σύλληψη εκατοντάδων εργατών.

Οι εικόνες με δεμένους εργαζόμενους προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια των επενδύσεων ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζονταν στις ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η επιχείρηση ήταν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας των ΗΠΑ κατά των εργαζομένων χωρίς χαρτιά και πραγματοποιήθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Λι Τζε-Μιουνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την υπογράμμιση της συμμαχίας τους.

Προώθησαν μια εμπορική συμφωνία που περιλαμβάνει ένα ταμείο 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τις νοτιοκορεατικές εταιρείες να επεκταθούν στις ΗΠΑ. Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες δεσμεύτηκαν ξεχωριστά για 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες επενδύσεις στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η ριζική μεταναστευτική πολιτική κάνει ορισμένες εταιρείες να είναι επιφυλακτικές.

Η LG Energy αποφάσισε να αναβάλει προσωρινά την έναρξη παραγωγής του εργοστασίου, που στόχευε σε ετήσια παραγωγή 30 GWh μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, πιθανώς μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Η Hyundai έχει απαγορεύσει προσωρινά όλα τα επαγγελματικά ταξίδια των εργαζομένων στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος στις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες, ενώ οι μετοχές τους στο χρηματιστήριο της Σεούλ σημείωσαν μόνο μικρές μεταβολές.

Η επιδρομή αναδεικνύει τους κινδύνους για ξένες εταιρείες που βασίζονται σε υπεργολάβους και σε αδειοδοτήσεις βίζας που καθυστερούν. Ο πρόεδρος Λι Τζε-Μιουνγκ και ο υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας υποσχέθηκαν συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές για την επίλυση των προβλημάτων βίζας και την επιστροφή των εργαζομένων στη χώρα τους με ειδικές πτήσεις.