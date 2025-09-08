Ισραηλινός ΥΠΕΞ: «Αντισημιτική εκστρατεία» διεξάγει η Ισπανία

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε σήμερα την Ισπανία ότι διεξάγει «μια αντισημιτική εκστρατεία», μετά την ανακοίνωση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ σειράς μέτρων που έχουν στόχο να μπει ένα τέλος σ' αυτό που χαρακτήρισε «γενοκτονία στη Γάζα».

«Η ισπανική κυβέρνηση υιοθετεί μια εχθρική και αντιισραηλινή γραμμή, με μια βίαιη και εμποτισμένη με μίσος ρητορική», δήλωσε ο Σάαρ. «Η απόπειρα της διεφθαρμένης κυβέρνησης του Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς με μια αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση συνεχίζει να μοιάζει προφανής», δήλωσε ακόμα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στο Ισραήλ της αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ και ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να διατηρήσει καμία επαφή μαζί της».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ