Κίνα-BRICS: Αντιστεκόμαστε σε κάθε μορφή εμπορικού προστατευτισμού

Ο πρόεδρος Σι ζήτησε από τους ηγέτες των αναδυόμενων οικονομιών να παραμείνουν σταθεροί «στην οικοδόμηση μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας», βασισμένης στην πολυμερή συνεργασία ώστε να κερδίζουν όλοι.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:55

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις χώρες των BRICS να «αντισταθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού», κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα οι ηγέτες της ομάδας των αναδυόμενων οικονομιών.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του, και να αντισταθούμε σε όλες τις μορφές προστατευτισμού», δήλωσε από το Πεκίνο σε ομιλία του προς το μπλοκ των αναδυόμενων χωρών, που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδονησία.

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στην προώθηση της οικοδόμησης μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας, μοιράζοντας ευκαιρίες και επιτυγχάνοντας αποτελέσματα όπου κερδίζουν όλοι, μέσω του ανοίγματος», πρόσθεσε ο Σι.

Η τηλεδιάσκεψη των BRICS συγκλήθηκε από τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με θέμα συζήτησης την «υπεράσπιση της πολυμερούς συνεργασίας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

