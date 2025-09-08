Κομισιόν: Η διεθνής τάξη πραγμάτων και οι κανόνες της πεθαίνουν

Η διεθνής τάξη πραγμάτων διολισθαίνει με ανεπανόρθωτη ζημιά και η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στον νόμο της ζούγκλας, ή αλλιώς να βρει νέους κανόνες.

Αυτό είναι το μήνυμα που πρόκειται να περάσει αύριο Τρίτη (9/9) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενο που περιγράφει λεπτομερώς τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. «Γινόμαστε μάρτυρες της διάβρωσης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες», αναφέρουν σχέδια της ετήσιας Έκθεσης Στρατηγικής Πρόβλεψης, τα οποία είδε το POLITICO.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει σταθερά την περιφρόνησή του για θεσμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, αποσύροντας τη χρηματοδότηση ή αποχωρώντας από βασικούς φορείς του ΟΗΕ, όπως η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, η υπηρεσία του για τους πρόσφυγες, και η UNESCO, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Οι απειλές του Τραμπ για δασμούς έχουν υπονομεύσει περαιτέρω το κύρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η Κομισιόν θα αναγνωρίσει ότι αυτοί οι θεσμοί πιθανότατα δεν θα ανακάμψουν από την κατάρρευση της παγκόσμιας τάξης. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αυτό

«Η επιστροφή στο προηγούμενο status quo φαίνεται όλο και πιο απίθανη», προειδοποιεί το σχέδιο.

Η Ε.Ε. θα μπορούσε να επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτή την εξέλιξη. Βασικά χαρακτηριστικά της, όπως η εσωτερική αγορά, οι εμπορικές ροές, οι διεθνείς συνεργασίες και τα τεχνικά πρότυπα, εξαρτώνται όλα από ένα λειτουργικό πολυμερές σύστημα.

«Η αστάθεια, η μερική δυσλειτουργία της διεθνούς τάξης και η μερική διάσπαση των παγκόσμιων οικονομιών έχουν αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ε.Ε. να ενεργεί προς το συμφέρον της οικονομίας της και της ευημερίας των πολιτών της», προσθέτει το σχέδιο.

Το τελικό κείμενο της έκθεσης που θα παρουσιαστεί την Τρίτη μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τα προσχέδια.

Αγκαλιάζοντας την αλλαγή

Η έκθεση της Επιτροπής έχει ως στόχο να κατευθύνει τις ευρύτερες πολιτικές της Ε.Ε. από το εμπόριο έως την τεχνολογία, το κλίμα και άλλους τομείς.

Θα ζητήσει από την Ευρώπη να είναι έτοιμη για την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που θα ταιριάζει με την ανθρώπινη σκέψη -για τη ρύθμιση των τεχνολογιών που θα αμβλύνουν τη δύναμη του ήλιου- και να εξετάσει το ενδεχόμενο εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών στο διάστημα και στα βάθη της θάλασσας.

Αντί να προσκολλάται στην παλιά τάξη που βασίζεται σε κανόνες, η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για τη μεταρρύθμισή της, θα αναφέρει το έγγραφο.

«Η Ε.Ε. θα πρέπει να διαμορφώσει ενεργά και με μια συνεκτική προσέγγιση τη συζήτηση για μια νέα παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες και μια μεταρρύθμιση της πολυμέρειας», αναφέρει το σχέδιο, ξεχωρίζοντας τον ΟΗΕ και τον ΠΟΕ, ως βασικούς θεσμούς που πρέπει να εστιάσει.

Οι Βρυξέλλες δεν θα πρέπει επίσης να διστάσουν να σχηματίσουν «νέες συμμαχίες που θα στηρίζονται στα κοινά συμφέροντα».