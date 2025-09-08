#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λεπέν σε Μακρόν: Η διεξαγωγή εκλογών δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα σημάνει «το τέλος της αγωνίας μιας κυβέρνησης φάντασμα», τόνισε η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:23

Η Μαρίν Λεπέν κάλεσε τη Δευτέρα τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε μια προσπάθεια να τερματιστεί το πολύμηνο πολιτικό αδιέξοδο.

Η διεξαγωγή εκλογών «δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση» για τον Μακρόν, δήλωσε η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς στην Εθνοσυνέλευση, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, για την οποία προέβλεψε ότι θα σημάνει «το τέλος της αγωνίας μιας κυβέρνησης φάντασμα».

