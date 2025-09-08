Επεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία

Η Βουλή της Γαλλίας ήρε την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνηση , καθώς τόσο οι Σοσιαλιστές όσο και ο Εθνικός Συναγερμός επέλεξαν να μην στηρίξουν τα σχέδια για περικοπές δαπανών του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο 74χρονος Μπαϊρού είχε αναλάβει καθήκοντα ως πρωθυπουργός μόλις πριν από εννιά μήνες. Αυτή είναι μόλις η πέμπτη φορά από την ίδρυση της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας το 1958 που η Βουλή ανατρέπει τον πρωθυπουργό.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Μακρόν «θα δεχθεί αύριο (Τρίτη) τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του», η οποία δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού λιτότητας.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Μπαϊρού δήλωσε ότι το βασικό πρόβλημα της Γαλλίας την τελευταία εικοσαετία είναι ότι δεν έχει κατορθώσει να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά μετά από κρίσεις. Η Γαλλία «πνίγεται σε έναν ωκεανό χρέους» προειδοποίησε ο Μπαϊρού.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια χώρα που βρίσκεται στην εντατική και είναι εθισμένη στις δαπάνες, λέγοντας ότι τα κύρια θύματα θα είναι οι νέοι. «Για δεκαετίες, η Γαλλία έχει αθετήσει το συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στις γενιές. Μην λέτε ότι αγαπάτε τους νέους αν κάνετε ότι δεν βλέπετε το τεράστιο βάρος του χρέους που έχει συσσωρευτεί στους ώμους τους» τόνισε ο Μπαϊρού.

«Έχετε την εξουσία να ανατρέψετε την κυβέρνηση αλλά δεν έχετε την εξουσία να κρύψετε την αλήθεια» είπε στους βουλευτές. «Η αλήθεια μας πιέζει αμείλικτα, τα έξοδα συνεχίζουν να αυξάνεται και το βάρος του χρέους, το οποίο είναι ήδη αβάσταχτο, θα συνεχίσει να γίνεται μεγαλύτερο και πιο ακριβό» υπογράμμισε.

Η Μαρίν Λεπέν κάλεσε τη Δευτέρα τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε μια προσπάθεια να τερματιστεί το πολύμηνο πολιτικό αδιέξοδο.

Η διεξαγωγή εκλογών «δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση» για τον Μακρόν, δήλωσε η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς στην Εθνοσυνέλευση, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, για την οποία προέβλεψε ότι θα σημάνει «το τέλος της αγωνίας μιας κυβέρνησης φάντασμα».

Το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε έτοιμο να κυβερνήσει αν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τους το ζητήσει, δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.