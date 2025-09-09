Νέες «καμπάνες» £86,8 εκατ. σε βρετανικές εταιρείες ύδρευσης

Η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων της Βρετανίας (Ofwat) επέβαλε πρόστιμα £86,8 εκατ. στις εταιρείες ύδρευσης Anglian Water και South West Water, μετά από έρευνα για διαρροές λυμάτων σε ποτάμια και λίμνες και τον εντοπισμό παράσιτων στο νερό, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ofwat οι δύο εταιρείες «έχουν αποδεχτεί» ότι δεν κατάφεραν να συντηρήσουν και να αναβαθμίσουν επαρκώς τα αποχετευτικά τους συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό η Anglian Water θα κληθεί να πληρώσει £62,8 εκατ. (72,2 εκατ. ευρώ) ενώ στην South West Water επιβλήθηκε πρόστιμο £24 εκατ. (27,6 εκατ. ευρώ) Επίσης οι δύο εταιρείες θα πρέπει να προχωρήσουν σε επενδύσεις για να «διορθώσουν τις παραβιάσεις» που διαπίστωσε στη λειτουργία τους η ρυθμιστική αρχή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τομέας ύδρευσης στην Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια, καθώς για δεκαετίες οι εταιρείες του κλάδου δεν επένδυαν επαρκώς στη συντήρηση και την αναβάθμιση των παροχών τους. Άλλωστε οι τελευταίες... καμπάνες στις επιχειρήσεις Anglian Water και South West Water αποτελούν μόλις ένα μέρος των συνολικά £240 εκατ. που έχουν κληθεί να καταβάλλουν επιχειρήσεις ύδρευσης που κρίθηκαν «ένοχες» για παραβιάσεις στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διεξαχθεί μόνο το τρέχον έτος.