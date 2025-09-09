#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: Τουλάχιστον 20 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντόνετσκ

Βόμβα έπεσε πάνω σε ανθρώπους ενώ περίμεναν να καταβληθεί η σύνταξή τους, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:11

Τουλάχιστον 20 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στον οικισμό Γιάροβα της περιφέρειας Ντόνετσκ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τρίτη.

Βόμβα έπεσε πάνω σε ανθρώπους ενώ περίμεναν να καταβληθεί η σύνταξή τους, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο κόσμος «δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλός» και αδρανής. «Απαιτείται απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, και την G20, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

