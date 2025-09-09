#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο σε δύο ακροδεξιούς υπουργούς του Ισραήλ

Μαδρίτη και Τελ Αβίβ αντάλλαξαν χθες σκληρές δηλώσεις αφού ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ παρουσίασε μέτρα «για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα». Ποιοι προστίθενται στην «μαύρη λίστα» της χώρας της ιβηρικής.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:29

Η Ισπανία απαγορεύει στο εξής την είσοδο στο έδαφός της δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών την επομένη της ανακοίνωσης από το Ισραήλ των ίδιων μέτρων κατά δύο Ισπανών υπουργών.

Οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ περιλαμβάνονται «στο κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις» και «δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος», ανακοίνωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Χθες Ισπανία και Ισραήλ αντάλλαξαν σκληρές δηλώσεις μετά την παρουσίαση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ μέτρων «για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

