ΟΗΕ: Καλεί να συγκεντρωθούν $140 εκατ. για τους σεισμόπληκτους στο Αφγανιστάν

Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν σήμερα ότι αναζητά 139,6 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει μισό εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από τους σεισμούς που έπληξαν το ανατολικό Αφγανιστάν και κάλεσε τους δωρητές να παραμερίσουν τις όποιες επιφυλάξεις τους για τις αρχές των Ταλιμπάν.

Ο χειρότερος σεισμός του Αφγανιστάν εδώ και χρόνια, που σημειώθηκε τη νύχτα της 31ης Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους ενώ ακολούθησε σειρά ισχυρών μετασεισμών. Οι σεισμοί είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να μείνουν άστεγοι, με κάποιους να φοβούνται περαιτέρω κατολισθήσεις.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται πιο χαμηλές θερμοκρασίες, το οποίο σημαίνει πιο σκληρές συνθήκες για τους επιζώντες σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, δήλωσε ο Ιντρίκα Ρατουάτε, Συντονιστής Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν. «Αυτή είναι η στιγμή όπου η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δείξει αλληλεγγύη σε ένα πληθυσμό που έχει ήδη υπομείνει τόσα δεινά», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Αυτή τη στιγμή διακυβεύονται ζωές. Δύο ή τρεις ακόμα εβδομάδες και οι χειμερινές θερμοκρασίες θα φθάσουν σε αυτές τις κοινότητες υψηλού υψομέτρου», πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν είναι μια τις χειρότερες στον κόσμο, αλλά η χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 35% από πέρυσι εξαιτίας περικοπών από μεγάλους δωρητές, όπως οι ΗΠΑ. Οι περικοπές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μείνει καθηλωμένο στο έδαφος ελικόπτερο, που διαφορετικά θα είχε διευκολύνει την πρόσβαση σε απομονωμένα χωριά, δήλωσε ο Ρατουάτε.

Ερωτηθείς για τους λόγους απώλειας της χρηματοδότησης, ο Ρατουάτε μίλησε για πολλές διαφορετικές κρίσεις ενώ υπαινίχθηκε και την απροθυμία πολλών δωρητών να προσφέρουν βοήθεια στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν λόγω των πολιτικών της αναφορικά με τις γυναίκες.

«Κάποιες κυβερνήσεις έχουν όντως επιφυλάξεις λόγω των πολιτικών των ντε φάκτο αρχών», δήλωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στους Ταλιμπάν. «Η έκκλησή μας ανέκαθεν ήταν να δοθεί βάρος στους ανθρώπους».

Ο Ρατουάτε δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα αποδεσμεύσει κεφάλαια για ανθρωπιστική αρωγή μετά τον σεισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε από τις αρχές των Ταλιμπάν να άρουν τους περιορισμούς για τις Αφγανές εργαζόμενες σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και να τους επιτρέψουν να ταξιδεύουν χωρίς άνδρες συνοδούς.

Η συμμετοχή γυναικών εργαζομένων σε ανθρωπιστικές ομάδες των Ηνωμένων Εθνών παραμένει «πρόκληση», δήλωσε ο Ρατουάτε.

«Το εγχείρημα μας είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε τουλάχιστον μια γυναίκα εργαζόμενη σε κάθε ομάδα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή για όλες τις ομάδες αλλά εργαζόμαστε γι’ αυτό».

