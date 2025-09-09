#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στο Κατάρ

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:41

Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον στελεχών της Χαμάς που βρίσκονται στην Ντόχα, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια» και «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Ο πρίγκιπας διάδοχος εξέφρασε την αλληλεγγύη του βασιλείου» ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν επίσης την «κατάφωρη και άνανδρη» επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, η οποία συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία μιας χώρας του Κόλπου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Στην ανακοίνωσή του ο αλ Ναχιάν εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» των ΗΑΕ στο Κατάρ, τονίζοντας ότι «στηρίζει όλα τα μέτρα για την προστασία της ασφάλειάς του». Προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση υπάρχει κίνδυνος να σύρει την περιοχή σε βαθύτερη αστάθεια, με καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

