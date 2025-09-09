#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι το Ντονμπάς θα πέσει σε 3 με 4 μήνες

«Είναι το πιο οχυρωμένο τμήμα με τις πιο ικανές δυνάμεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, εξηγώντας γιατί η παραχώρηση της περιοχής δεν είναι διαπραγματεύσιμη για την Ουκρανία.

Ζελένσκι: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι το Ντονμπάς θα πέσει σε 3 με 4 μήνες

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:12

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ και στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, ότι σκοπεύει να καταλάβει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία σε λίγους μήνες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

«Δηλαδή, είπε —και αυτό το είπε στους Αμερικανούς, στον Λευκό Οίκο και στον εκπρόσωπο του προέδρου Τραμπ, τον Γουίτκοφ— ότι θα πάρει το Ντονμπάς σε δύο με τρεις μήνες, το πολύ τέσσερις μήνες» ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο ABC News.

«Είναι το πιο οχυρωμένο τμήμα με τις πιο ικανές δυνάμεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, εξηγώντας γιατί η παραχώρηση της περιοχής δεν είναι διαπραγματεύσιμη για την Ουκρανία.

«Είναι σαν ένα φρούριο… και αν αποσύρουμε τα στρατεύματά μας και εκείνος αποκτήσει ολόκληρο το Ντονμπάς, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προχωρήσει 90 χιλιόμετρα παραπέρα προς το Χάρκοβο; Πάντα ήθελε το Χάρκοβο» είπε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: Στους 23 οι νεκροί από ρωσικό χτύπημα σε κέντρο διανομής συντάξεων

Ζελένσκι: Τουλάχιστον 20 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντόνετσκ

Η βολική ασάφεια των «Προθύμων» για την Oυκρανία

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας ένας νεκρός στο Σότσι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο