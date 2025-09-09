Ζελένσκι: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι το Ντονμπάς θα πέσει σε 3 με 4 μήνες

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ και στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, ότι σκοπεύει να καταλάβει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία σε λίγους μήνες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

«Δηλαδή, είπε —και αυτό το είπε στους Αμερικανούς, στον Λευκό Οίκο και στον εκπρόσωπο του προέδρου Τραμπ, τον Γουίτκοφ— ότι θα πάρει το Ντονμπάς σε δύο με τρεις μήνες, το πολύ τέσσερις μήνες» ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο ABC News.

«Είναι το πιο οχυρωμένο τμήμα με τις πιο ικανές δυνάμεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, εξηγώντας γιατί η παραχώρηση της περιοχής δεν είναι διαπραγματεύσιμη για την Ουκρανία.

«Είναι σαν ένα φρούριο… και αν αποσύρουμε τα στρατεύματά μας και εκείνος αποκτήσει ολόκληρο το Ντονμπάς, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προχωρήσει 90 χιλιόμετρα παραπέρα προς το Χάρκοβο; Πάντα ήθελε το Χάρκοβο» είπε.