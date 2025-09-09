Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού στη θέση του πρωθυπουργού μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο Λεκορνού γίνεται έτσι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.

Ο 39χρονος πολιτικός είναι ο μόνος υπουργός που παραμένει στην κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, επιβιώνοντας πολλές αναδιαρθρώσεις και πρόωρες εκλογές.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

«Τα κατάφερε αρκετά καλά στον κόσμο του Μακρόν» δήλωσε βουλευτής στο Politico.

Όπως σημειώνει το Politico, τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκορνού έχει εδραιώσει τα διαπιστευτήριά του ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν, διαμορφώνοντας ένα πολιτικό στυλ που εναρμονίζεται με εκείνο του προέδρου, ιδίως όσον αφορά την ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα με τον κυβερνητικό του ρόλο, ο Λεκορνού είναι δημοτικός σύμβουλος στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Νορμανδία, όπου περνά τα περισσότερα σαββατοκύριακα.

Ο υπουργός διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ, αποκαλύπτοντας ελάχιστα για την προσωπική του ζωή και παρουσιάζοντας ένα σοβαρό και συγκρατημένο πρόσωπο προς τα έξω.