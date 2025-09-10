Τουσκ: Ο εναέριος χώρος παραβιάστηκε από τεράστιο αριθμό ρωσικών drones

Χθες το βράδυ ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από μεγάλο αριθμό ρωσικών drones, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι τα drones που αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Η Πολωνία κατέρριψε τα drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία την Τετάρτη, με το μέλος του ΝΑΤΟ να χαρακτηρίζει την εισβολή «ενέργεια επιθετικότητας».

Πρόσθεσε επίσης ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο.

με πληροφορίες από Reuters