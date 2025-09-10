#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουσκ: Ο εναέριος χώρος παραβιάστηκε από τεράστιο αριθμό ρωσικών drones

Η Πολωνία κατέρριψε τα επικίνδυνα ρωσικά drones κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης στη δυτική Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας την εισβολή ως «ενέργεια επιθετικότητας».

Τουσκ: Ο εναέριος χώρος παραβιάστηκε από τεράστιο αριθμό ρωσικών drones
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:48

Χθες το βράδυ ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από μεγάλο αριθμό ρωσικών drones, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι τα drones που αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Η Πολωνία κατέρριψε τα drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία την Τετάρτη, με το μέλος του ΝΑΤΟ να χαρακτηρίζει την εισβολή «ενέργεια επιθετικότητας».

Πρόσθεσε επίσης ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο.

με πληροφορίες από Reuters

