Φον ντερ Λάιεν για Γάζα: Δεν μπορεί ο λιμός να γίνεται όπλο πολέμου!

Αυτό που συμβαίνει στον παλαιστινιακό θύλακο έχει συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου. Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά «εξτρεμιστών» Ισραηλινών υπουργών και μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:31

"Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να είναι όπλο πολέμου", τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην τραγική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη σημερινή ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η ίδια τόνισε ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου» και πως «για χάρη της ανθρωπότητας - αυτό πρέπει να σταματήσει».

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Κομισιόν θα προτείνει κυρώσεις κατά «εξτρεμιστών» υπουργών στο Ισραήλ και μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. «Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά εξτρεμιστών υπουργών και βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο», δήλωσε στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, αναγνωρίζοντας ότι θα είναι «δύσκολο» να βρεθεί πλειοψηφία κρατών μελών που θα υιοθετήσει αυτά τα μέτρα. «Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα είναι υπερβολική για ορισμένους. Πολύ μικρή για άλλους», πρόσθεσε, αλλά «πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας - το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή».

