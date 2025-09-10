Ενας στους δύο Καναδούς στηρίζει το σχέδιο Κάρνεϊ για άμυνα και κρατικές δαπάνες

Το 53% των Καναδών πιστεύει ότι το σχέδιο του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ για αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών θα επιδράσει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, παρά την διόγκωση του ελλείματος που θα προκαλέσει, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Nanos Research Group. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική αυτή βρίσκει αντίθετους σχεδόν τέσσερις στους 10 ερωτηθέντες (37%).

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Καναδά, εξελέγη πρωθυπουργός τον Απρίλιο. Με το σύνθημα «ξοδέψτε λιγότερα, επενδύστε περισσότερα», είχε υποσχεθεί να μειώσει τις καθημερινές κυβερνητικές δαπάνες, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών και στην άμυνα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικές προβλέψεις είχαν εκτιμήσει ότι το καναδικό έλλειμα θα έφτανε τα USD 44,8 δισ., ήτοι το 2% του ΑΕΠ. Πρόκειται για ποσό υψηλότερο κατά περίπου USD 14,7 δισ. από αυτό που αναμενόταν να έχει η χώρα υπό τον Τζάστιν Τριντό.

Έκτοτε, ο Κάρνεϊ έχει δεσμευτεί να διαθέσει επιπλέον USD 6.61 δισ. για την άμυνα φέτος, καλύπτοντας τον παλαιότερο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες αντίστοιχες με το 2% του ΑΕΠ, μεταδίδει το Bloomberg.

Ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Κάρνεϊ, ο ηγέτης των Συντηρητικών, Πιερ Πουαλιέβρ, έχει υποστηρίξει ότι οι υψηλότερες δαπάνες πιθανόν να συνεπάγονται μεγαλύτερους φόρους, πληθωρισμό και μακροπρόθεσμο χρέος. «Δεν δέχομαι την υπόθεση ότι οι κρατικές δαπάνες θα αποτελέσουν επένδυση», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, οι Καναδοί έχουν αποδεχτεί σε μεγάλο βαθμό την πίεση του Κάρνεϊ για ενίσχυση του στρατού της χώρας.

Μείωση των δαπανών στην πρόνοια για χρηματοδότηση της άμυνα, ζητά ένας στους πέντε Καναδούς

Για τη χρηματοδότηση του αμυντικού προϋπολογισμού, οι Καναδοί δήλωσαν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει τις δαπάνες για κοινωνικά προγράμματα ή να αυξήσει τους φόρους. Αυτές οι δύο απαντήσεις ήταν πιο συνηθισμένες από τη θέση ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να αυξήσει τη στρατιωτική χρηματοδότηση.

Το ποσοστό όσων διαφωνούν με μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες μειώθηκε στο 17%, σε σύγκριση με 26% τον Ιούνιο του 2024.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 1.028 Καναδών μεταξύ 30 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου.