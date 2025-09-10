#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολή κηπουρικής στην Γαλλία, δύο τραυματίες

Ο δράστης, πρώην μαθητής της σχολής, συνελήφθη, ωστόσο δεν έδωσε εξηγήσεις για τα κίνητρα της πράξης του. Εκτός κινδύνου η 16χρονη μαθήτρια και η 52χρονη καθηγήτρια που τραυματίστηκαν.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:59

Ένας άνδρας εισήλθε σήμερα σε σχολή κηπουρικής στην πόλη Αντίπ, στην νότια Γαλλία, οπλισμένος με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ο άνδρας τραυμάτισε μια 16χρονη μαθήτρια και μια 52χρονη καθηγήτρια μέσα σε σχολή κηπουρικής της πόλης. Η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Μία 16χρονη μαθήτρια υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει άμεσες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

