Βρετανία: Εξετάζει ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία

«Ως σύμμαχος σας στο ΝΑΤΟ, θα σας βοηθήσουμε για να είναι ασφαλής ο λαός σας», δήλωσε ο Βρετανός ΥΠΑΜ, μετά από συνάντηση που είχε με Γάλλους, εκπροσώπους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ουκρανία.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:04

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας θα εξετάσουν επιλογές να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Πολωνία στον εναέριο της χώρο κατά την διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία.

«Ως σύμμαχος σας στο ΝΑΤΟ, θα σας στηρίξουμε, Πολωνοί φίλοι μας. Ως σύμμαχος σας στο ΝΑΤΟ, θα σας βοηθήσουμε για να είναι ασφαλής ο λαός σας», δήλωσε ο Χίλι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την συνάντηση που είχε με εκπροσώπους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ουκρανία.

«Μετά τις συζητήσεις που είχαμε σήμερα, συζήτησα με τις ένοπλες δυνάμεις μας του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσουν τις επιλογές για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία» δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

