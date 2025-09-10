#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη με πολλούς νεκρούς

Επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της πρωτεύουσας της Υεμένης Σαναά. Για νεκρούς και τραυματίες κάνει λόγο το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Χούθι.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:57

Πολλούς νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω της η επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα το Ισραήλ, πλήττοντας την πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah των ανταρτών Χούθι.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν έχει δώσει προσώρας περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι στην Υεμένη.

Ο στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε στρατόπεδα των ανταρτών, το αρχηγείο προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.

