Ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη με πολλούς νεκρούς

Πολλούς νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω της η επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα το Ισραήλ, πλήττοντας την πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah των ανταρτών Χούθι.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν έχει δώσει προσώρας περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι στην Υεμένη.

Ο στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε στρατόπεδα των ανταρτών, το αρχηγείο προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.