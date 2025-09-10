#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αινιγματική αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

«Τι τρέχει με τη Ρωσία που παραβιάζει με drones τον εναέριο χώρο της Πολωνίας;», διερωτήθηκε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αινιγματική αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:27

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε για την εισβολή φερόμενων ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, μετά την κατάρριψη τους από τη Βαρσοβία.

«Τι τρέχει με τη Ρωσία που παραβιάζει με drones τον εναέριο χώρο της Πολωνίας; Άντε πάλι!», διερωτήθηκε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πολωνό ομόλογό του, Κάρολ Ναβρότσκι, μέσα στην ημέρα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Δώρο $10.000 σε δημοσίους υπαλλήλους που ρίχνουν ιδέες για εξοικονόμηση κόστους

Τραμπ σε ΕΕ: Βάλτε δασμούς 100% σε Κίνα και Ινδία για να πιέσουμε τον Πούτιν

Συναγερμός μετά την κατάρριψη drones στην Πολωνία, η θέση της Μόσχας

Ζελένσκι: Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή αντιαεροπορική άμυνα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο