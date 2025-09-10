#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ράλι 30% για την Klarna στο ντεμπούτο της μετοχής στη Wall Street

Η τιμή της μετοχής άνοιξε στα 52 δολάρια, έναντι 40 δολαρίων που ήταν η τιμή έναρξης στη σημερινή IPO. Στα 19,65 δισ. δολάρια η αποτίμηση της σουηδικής fintech.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:39

Η μετοχή της Klarna σημείωσε άνοδο 30% στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αποτιμώντας τη σουηδική fintech εταιρεία στα 19,65 δισ. δολάρια.

Η τιμή της μετοχής άνοιξε στα 52 δολάρια, έναντι 40 δολαρίων που ήταν η τιμή έναρξης στη σημερινή IPO.

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών buy-now‑pay‑later είναι η πρώτη από μια ομάδα επτά εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας Gemini των αδελφών Βίκενλβος, που αναμένεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έως την Παρασκευή.

Τον Απρίλιο, η Klarna είχε αναστείλει τα σχέδια της για IPO εξαιτίας της αστάθειας που προκλήθηκε από τους δασμούς στις αγορές. 

