Ζελένσκι: Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή αντιαεροπορική άμυνα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία καταδεικνύει πως η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας «αποτελεσματικής ασπίδας» και κοινής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική (αντιπυραυλική-αντιαεροπορική) ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Η Ουκρανία το έχει προτείνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες σχετικές αποφάσεις. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού στις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι ενώπιον ενδεχόμενων απειλών για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ