Υπουργός Παιδείας Βουλγαρίας: Ζούμε ήδη την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο υπουργός Παιδείας και Επιστημών Κράζιμιρ Βάλτσεφ δήλωσε σήμερα ότι η Βουλγαρία ζει ήδη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και βρίσκεται στο κατώφλι βαθύτερων και ευρείας κλίμακας ψηφιακών μετασχηματισμών που θα διαμορφώσουν τον κόσμο. Η ανάπτυξη της ΤΝ θα δημιουργήσει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία και θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την παραγωγικότητα και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας, δήλωσε σε επίσημη παρουσίαση της νέας τάξης υποτρόφων EXPLORER του Ινστιτούτου Επιστήμης Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας (INSAIT) στο Πανεπιστήμιο Άγιος Κλήμης της Αχρίδας, στη Σόφια.

Στην παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάζκοφ, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σόφιας Καθηγητής Γκεόργκι Βάλτσεφ, η Κοσμήτορας της Σχολής Μαθηματικών και Πληροφορικής Καθηγήτρια Μάγια Στογιάνοβα, ο ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του INSAIT Καθηγητής Μάρτιν Βέτσεφ, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του INSAIT Μπόρισλαβ Πετρόφ, ερευνητές και καθηγητές.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από κοινού με τη Σχολή Μαθηματικών και Πληροφορικής, με σκοπό να διατηρηθούν στη Βουλγαρία εξαιρετικά ταλέντα στην πληροφορική και τα μαθηματικά. Οι υπότροφοι λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία 2.000 λέβα, η οποία τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στις σπουδές τους στη Σχολή και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσω καινοτόμων ερευνητικών έργων στο INSAIT.

«Τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε μεγαλύτερη ευημερία σε αυτήν την εποχή τις επόμενες δεκαετίες; Χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε ινστιτούτα όπως το INSAIT. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα τέτοιο ινστιτούτο, είμαστε τυχεροί που ο καθηγητής Μάρτιν Βέτσεφ αποφάσισε να το ιδρύσει και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Η βουλγαρική κυβέρνηση υποστηρίζει το INSAIT. Είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για εμάς, περιλαμβάνεται στον Εθνικό Χάρτη Πορείας για την Ερευνητική Υποδομή και θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν αυτό το πρόγραμμα», δήλωσε ο Βάλτσεφ.

Πρόσθεσε ότι, δεδομένου ότι η Βουλγαρία χρειάζεται παιδιά που μελετούν τα μαθηματικά σε βάθος και περισσότερες ευκαιρίες για να διατηρήσει τα κορυφαία ταλέντα της, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ξεκινά δύο νέα προγράμματα. Το πρώτο, το «Μέλλον για Ταλέντα», θα παρέχει χρηματοδότηση σε εκπαιδευτικούς που εκπαιδεύουν τους μαθητές της Βουλγαρίας που συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα και επί του παρόντος διευθύνουν σχολεία μαθηματικών, πληροφορικής και φυσικών επιστημών, με στόχο την προετοιμασία της επόμενης γενιάς εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα θα καλύψει τη χρηματοδότηση εθνικών και περιφερειακών σχολείων σε αυτούς τους τρεις τομείς της εκπαίδευσης.

Το δεύτερο πρόγραμμα, «Επιλέγω να σπουδάσω στη Βουλγαρία», απευθύνεται σε βραβευμένους σε διεθνείς Ολυμπιάδες και διαγωνισμούς, καθώς και σε αριστούχους μαθητές. Θα τους παρέχει υποτροφίες και δωρεάν εκπαίδευση στη Βουλγαρία.

Ο Βάλτσεφ επαίνεσε τους υπότροφους που επέλεξαν τη Βουλγαρία και τους γονείς τους που υποστήριξαν την απόφαση τους να σπουδάσουν σε αυτή τη χώρα. «Είμαι βέβαιος ότι αν υποστηρίξουμε περισσότερο το INSAIT, το Πανεπιστήμιο της Σόφιας, τη Σχολή Μαθηματικών και Πληροφορικής και όλα τα λύκεια μαθηματικών, θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ