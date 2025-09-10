#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

WSJ: Συμφωνία-μαμούθ $300 δισ. μεταξύ OpenAI και Oracle

Μια από τις μεγαλύτερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών cloud στην ιστορία υπέγραψαν οι δύο εταιρείες, σύμφωνα με τη WSJ. Ράλι 42% για τη μετοχή της Oracle που κατέστησε τον συνιδρυτή Λάρι Έλισον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:52

Η OpenAI υπέγραψε συμβόλαιο για την αγορά από την Oracle υπολογιστικής ισχύος αξίας 300 δισ. δολαρίων περίπου σε βάθος πενταετίας, σύμφωνα με πηγές της WSJ. 

Η συμφωνία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών cloud που έχουν υπογραφεί ποτέ.

Θα απαιτηθούν 4,5 γιγαβάτ ισχύος, ποσότητα περίπου ισοδύναμη με την ενέργεια που παράγουν πάνω από δύο φράγματα Χούβερ ή την κατανάλωση περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων κατοικιών.

Η μετοχή της Oracle εκτοξεύτηκε έως και 42% την Τετάρτη. 

«Υπογράψαμε τέσσερα συμβόλαια αξίας πολλών δισεκατομμυρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες στο πρώτο τρίμηνο», δήλωσε χθες η CEO της Oracle, Σάφρα Κατζ. «Ήταν ένα εκπληκτικό τρίμηνο και η ζήτηση για υποδομές cloud συνεχίζει να αυξάνεται», πρόσθεσε.

Το ράλι της μετοχής της Oracle οδήγησε την αξία του μεριδίου του Λάρι Έλισον στην εταιρεία πάνω από τα 389 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον σύμφωνα με τον Bloomberg τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. 

