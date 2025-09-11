#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατάρ: Ο Νετανιάχου θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης»

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:18

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε χθες Τετάρτη πως είναι ο ισραηλινός ομόλογός του Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», την επομένη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του εμιράτου με στόχο μέλη αντιπροσωπείας διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Νομίζω πως αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκτίμησε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι μιλώντας στο CNN.

Πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με μέλη οικογένειας ομήρου το πρωί της ημέρας του βομβαρδισμού εναντίον των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που συνεδρίαζαν σε κτίριο στη Ντόχα.

Το Κατάρ, πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται μεσολαβητής-κλειδί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι που απομένουν στη ζωή και να προσφερθεί βοήθεια στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία, όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και ο πληθυσμός αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου.

Οι οικογένειες των ισραηλινών ομήρων «υπολογίζουν σε αυτή τη μεσολάβηση. Είναι η μόνη τους ελπίδα», σχολίασε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διεμήνυσε: «λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: απελάστε τους ή οδηγήστε τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένη στον βομβαρδισμό στη Ντόχα που επρόκειτο να γίνει χθες κατόπιν αιτήματος του εμιράτου αναβλήθηκε για σήμερα.

 

