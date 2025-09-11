Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε η Πολωνία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει εκτάκτως για να εξετάσει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, σύμφωνα με το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το αίτημα για συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τέθηκε από τη Βαρσοβία «ως απάντηση στην εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και τις καταρρίψεις που ακολούθησαν «με την υποστήριξη» συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Είναι η πρώτη φορά που μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα με ρωσικά στρατιωτικά στοιχεία στην επικράτειά του από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνεται σε όλους τους τόνους.

