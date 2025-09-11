#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε η Πολωνία

Το αίτημα τέθηκε ως «ως απάντηση στην εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας» και τις καταρρίψεις που ακολούθησαν, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ της Βαρσοβίας.

Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε η Πολωνία

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:23

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει εκτάκτως για να εξετάσει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, σύμφωνα με το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το αίτημα για συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τέθηκε από τη Βαρσοβία «ως απάντηση στην εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και τις καταρρίψεις που ακολούθησαν «με την υποστήριξη» συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Είναι η πρώτη φορά που μέλος του ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα με ρωσικά στρατιωτικά στοιχεία στην επικράτειά του από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνεται σε όλους τους τόνους.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΗΕ: Αυξήθηκαν κατά 20 εκατομμύρια τα παιδιά στην Αφρική που λαμβάνουν σχολικά γεύματα

ΟΗΕ: Καλεί να συγκεντρωθούν $140 εκατ. για τους σεισμόπληκτους στο Αφγανιστάν

Νορβηγία: Νίκη Εργατικών, ιστορικό ρεκόρ για την ακροδεξιά

Κάλας: Ο Πούτιν προσπαθεί να μας δοκιμάσει

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο