Βαριές ζημιές για τον οίκο Sotheby’s, βουνό τα χρέη

Η ετήσια ζημία προ φόρων του Sotheby’s υπερδιπλασιάστηκε στα 248 εκατ. δολάρια το 2024, καθώς ο οίκος δημοπρασιών που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Πάτρικ Ντράι συνέχισε να παλεύει με τη μακροχρόνια ύφεση της αγοράς τέχνης.

Ο Sotheby’s, τον οποίο ο Γαλλοϊσραηλινός μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών εξαγόρασε το 2019 με δανεισμό, κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερες ζημίες, σύμφωνα με τους λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας του ομίλου που κατατέθηκαν στο Λουξεμβούργο τον Ιούλιο γράφουν οι Financial Times. Η ετήσια ζημία προ φόρων το 2023 ανερχόταν σε 106 εκατ. δολάρια.

Η αγορά καλών τεχνών υποφέρει από τη μείωση της ζήτησης εκ μέρους πλειοδοτών υψηλών εισοδημάτων στην Ασία και από την αναταραχή στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12% στα 57,5 δισ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με έκθεση της Art Basel και της UBS, με πτώση 39% στις δημοπρασίες έργων που απέφεραν πάνω από 10 εκατ. δολάρια.

Τα έσοδα του Sotheby’s από προμήθειες και τέλη επί των πωλήσεων μειώθηκαν κατά 18%, από 994 εκατ. δολάρια το 2023 σε 813 εκατ. δολάρια το 2024. Νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι οι συνολικές πωλήσεις του 2024 είχαν μειωθεί κατά 23% στα 6 δισ. δολάρια.

Oι πωλήσεις του ανταγωνιστικού οίκου Christie’s μειώθηκαν κατά 6% στα 5,7 δισ. δολάρια. Οι δύο οίκοι δημοπρασιών δεν είχαν τότε δημοσιεύσει στοιχεία για κέρδη ή αναλυτικές οικονομικές πληροφορίες. Ο Sotheby’s πραγματοποιεί απολύσεις από το 2020, γεγονός που συνέβαλε στη μεγαλύτερη ζημία του 2024.

Τα κόστη αποζημιώσεων ανήλθαν πέρυσι σε 29,2 εκατ. δολάρια, από 11,4 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρόλο που ο αριθμός εργαζομένων μειώθηκε μόλις κατά 24 άτομα, στους 2.218.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι, ADQ, συμφώνησε να αποκτήσει μερίδιο στον Sotheby’s στο πλαίσιο κεφαλαιακής ένεσης 1 δισ. δολαρίων, στην οποία συμμετείχε και ο Ντράι. Ο στόχος ήταν να μειωθεί το χρέος και να χρηματοδοτηθεί την ανάπτυξη.