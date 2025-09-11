Ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ένα drone χτύπησε ένα πλοίο του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας ανοικτά του Νοβοροσίσκ στις 10 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας δαπανηρές ζημιές.

Το πλοίο Project MPSV07 εντοπίστηκε και χτυπήθηκε ενώ διεξήγαγε περιπολία στον Κόλπο του Νοβοροσίσκ, κοντά στο Κράι Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όπου είναι επί του παρόντος εγκατεστημένος ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών του ρωσικού πλοίου καταστράφηκαν, και το πλοίο τέθηκε εκτός λειτουργίας και στάλθηκε για δαπανηρές επισκευές», ανέφερε η σχετική δήλωση.

Το πλοίο, με εκτιμώμενη αξία 60 εκατομμυρίων δολαρίων, τέθηκε σε υπηρεσία το 2015. Οι ουκρανικές αρχές είπαν ότι η Ρωσία διαθέτει τέσσερα πλοία αυτής της κλάσης.