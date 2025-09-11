#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κεφάλαια $3,75 δισ. συγκέντρωσε η Nebius, σχεδιάζει επενδύσεις σε ΑΙ

Το ποσό αυτό άντλησε η εταιρεία πουλώντας περισσότερες μετατρέψιμες ομολογίες, από όσες υπολόγιζε, το ύψος των οποίων έφτασε τα $2,75 δισ., καθώς και νέες μετοχές συνολικής αξίας $1 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:16

Η Nebius Group NV συγκέντρωσε κεφάλαια $3,75 δισ. τα οποία σχεδιάζει να επενδύσει στη γεωγραφική της επέκταση και στην τεχνολογική της αναβάθμιση, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα τα κεφάλαια αυτά άντλησε η εταιρεία πουλώντας περισσότερες μετατρέψιμες ομολογίες από όσες είχε αρχικά υπολογίσει, με το σύνολο της αξίας τους να ανέρχεται σε $2,75 δισ. έναντι $2 δισ. Επίσης εξέδωσε νέες μετοχές ύψους $1 δισ. η κάθε μία εκ των οποίων κόστισε $92,50.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχές της Nebius έχουν σημειώσει άνοδο 237% φέτος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από σημαντική συμφωνία που υπέγραψε η εταιρεία με τον κολοσσό, Microsoft Corp., κατά την οποία η τελευταία, θα παρέχει στην Nebius υπολογιστική ικανότητα υποδομών GPU, (Graphics Processing Units), μια τεχνολογία απαραίτητη για την επέκταση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για κίνηση ματ, από την Nebius η οποία έχει επικεντρωθεί στην παροχή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε startups και μικρότερες επιχειρήσεις.

